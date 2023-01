L’OM se lance dans une course contre la montre sur le mercato

Thomas Bourseau

Après ses belles performances à la Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi (22 ans) a tapé dans l’oeil de l’OM. Cependant, deux clubs européens ont déjà formulé une offre de transfert à Angers lorsque Pablo Longoria n’aurait même pas initié le dialogue avec le SCO.

Voilà un énième exemple de joueur pour qui la Coupe du monde a été bénéfique sur le plan personnel et pour sa carrière en club. Contractuellement engagé envers le SCO d’Angers, Azzedine Ounahi (22 ans) a tapé dans l’oeil de plusieurs gros clubs européens pendant le Mondial au Qatar grâce à ses performances avec le Maroc. le10sport.com vous révélait le 19 décembre dernier que l’OM se renseignait sur le dossier, mais que la partie financière pourrait s’avérer être un deal breaker pour le président Pablo Longoria et l’OM.

Leeds et le Napoli sont passés à l’action pour Azzedine Ounahi

Téléfoot a livré de nouvelles informations ces dernières heures sur le cas Azzedine Ounahi. Le journaliste Saber Desfarges a évoqué un changement d’agent imminent pour Azzedine Ounahi. Et pour cause, le mercato du milieu de terrain d’Angers commence à être relativement agité avec une offre de 25M€ dégainée par Leeds et une autre inférieure à 20M€ soumise par le Napoli qui serait sa piste préférentielle d’après Foot Mercato.

Longoria parle avec l’entourage d’Ounahi, mais pas avec Angers

Pour ce qui est de l’intérêt de l’OM, le président Pablo Longoria échangerait avec le clan Azzedine Ounahi et ce, de manière régulière. Cependant, il n’y aurait pas de discussions franches avec le SCO d’Angers.