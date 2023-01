Cet international français peut craindre le pire au Real Madrid

Pierrick Levallet

Désigné comme le successeur de Marcelo, Ferland Mendy fait de moins en moins l'unanimité au Real Madrid. La direction du club madrilène commence à avoir des doutes concernant le latéral gauche français. De ce fait, les Merengue auraient déjà identifié le remplaçant de l'ancien de l'OL et auraient même fixé une date pour le recruter.

Roberto Carlos, Marcelo... Ces dernières années, le Real Madrid a presque toujours eu des latéraux de qualité à gauche. Mais depuis que le Brésilien est parti, il y a comme un vide à ce poste. Ferland Mendy fait naturellement office de titulaire aux yeux de Carlo Ancelotti. Mais l’ancien de l’OL ne ferait plus vraiment l’unanimité dans la capitale espagnole.

Ferland Mendy ne fait plus l’unanimité

Ferland Mendy commence à être de plus en plus discuté au Real Madrid. S’il entre toujours dans les plans de Carlo Ancelotti, l’international français apparaît aujourd’hui comme une solution par défaut aux yeux de la direction madrilène puisqu’il n’y a aucun autre joueur à ce poste. Son match face à Villarreal ce samedi en a d’ailleurs inquiété plus d’un. De ce fait, les Merengue auraient déjà désigné son remplaçant.

Le Real Madrid sur Alphonso Davies en 2024 ?