Mercato - OM : Ça s'emballe pour Ounahi, des offres tombent

Thibault Morlain

Révélation de la Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi ne devrait pas s’éterniser du côté d’Angers. En effet, le milieu offensif anime le marché des transferts en ce mois de janvier. Ounahi déchaine les passions, à commencer par l’OM. Mais à côté de cela, d’autres clubs seraient déjà passés à la vitesse supérieure pour boucler un transfert.

Au Qatar, le Maroc a impressionné tout le monde durant la Coupe du monde. Et s’il y a bien un joueur qui a tapé dans l’oeil des observateurs chez les Lions de l’Atlas, c’est Azzedine Ounahi. A 22 ans, le joueur du SCO d’Angers a montré tout son talent et cela n’est clairement pas passé inaperçu. En effet, alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, de nombreux clubs s’activent pour tenter de s’offrir les services d’Ounahi. Et ce dimanche, Téléfoot a donné de nouveaux éléments sur ce dossier.

L’OM a bouclé un transfert à 14M€ https://t.co/mexdka4WhU pic.twitter.com/y68upuMhNV — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

L’OM avance ses pions

Alors que le10sport.com vous avait révélé une prise de renseignement de la part de l’OM pour Ounahi, l’émission de TF1 a confirmé que le club phocéen était bel et bien intéressé par l’international marocain. D’ailleurs, en coulisses, Pablo Longoria avancerait ses pions dans l’optique de recruter Ounahi. Des contacts seraient ainsi en cours avec l’entourage du joueur d’Angers. Le fait est que pour le moment, l’OM n’aurait toujours pas entamé la moindre démarche auprès du SCO.

Des offres tombent pour Ounahi