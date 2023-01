Mercato : Ce dossier bouillant fait réagir le Real Madrid

Arnaud De Kanel

Le temps file au Real Madrid. A l'issue de la saison, Luka Modric et Toni Kroos seront en fin de contrat avec la Maison Blanche. Le Croate devrait tout de même prolonger tandis que son compère allemand se laisse encore un temps de réflexion. De son côté, David Alaba plaide pour que Kroos continue.

Après avoir perdu Casemiro l'été dernier, le Real Madrid tremble pour les deux derniers membres du trio légendaire de son milieu de terrain. Luka Modric et Toni Kroos sont entrés dans les six derniers mois du contrat les liant au Real et ils n'ont toujours pas clarifié leur situation. Pour le Ballon d'Or 2018, ça sent bon. Mais pour Toni Kroos, le Real est dans le flou. L'Allemand pourrait prendre la décision de raccrocher les crampons s'il sent qu'il n'a plus les jambes pour continuer au plus haut niveau. Un cadre du vestiaire de Carlo Ancelotti est monté au créneau pour tenter de convaincre son coéquipier.

«J'espère qu'il signera un nouveau contrat»

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid en 2022, David Alaba s'est très vite imposé. Le défenseur autrichien est un taulier dans le vestiaire et il espère que Toni Kroos prolongera son contrat avant la fin de la saison. « La prolongation de Toni Kroos ? Nous l'espérons tous. Je pense qu'il lui reste encore de nombreux kilomètres à parcourir avant de mettre un terme à sa carrière. Il a un rôle de premier plan dans l'équipe, à la fois sur et en dehors du terrain. Il a encore beaucoup d'essence dans le réservoir, sans aucun doute. J'espère qu'il signera un nouveau contrat », a déclaré David Alaba dans un entretien accordé à BILD .

Le Real confiant pour prolonger Kroos