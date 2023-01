Mercato - Real Madrid : Modric reçoit des offres colossales, il a tranché

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une Coupe du monde de haut vol, Luka Modric doit prendre une décision pour son avenir, lui qui sera en fin de contrat à la fin de la saison. Même s’il a reçu de jolies offres exotiques, l’international croate est bien parti pour prolonger avec le Real Madrid qui le considère comme une légende du club.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Luka Modric va devoir prendre une décision pour son avenir. A 37 ans, l’international croate n’a pas baissé de régime, en témoigne la Coupe du monde de très haut niveau qu’il vient de réaliser. De quoi pousser le Real Madrid à le prolonger ? Pour le moment, rien n’est officiel.

Modric a refusé des offres exotiques

Mais à en croire les informations de Relevo , on se rapprocherait doucement mais sûrement d’une prolongation. Luka Modric serait considéré comme une légende du club et en dépit des offres exotiques plus qu’alléchantes qu’il a reçues, le Croate privilégie le Real Madrid. Il ne manque qu’une réunion pour que la prolongation soit bouclée.

37 ans et toujours aussi impressionnant

Malgré son âge, Luka Modric est toujours aussi performant. Demi-finaliste avec la Croatie à la Coupe du monde, le numéro 10 du Real Madrid sort d’une saison où il a remporté sa 5ème Ligue des Champions. Rien que ça…