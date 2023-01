Mercato - Real Madrid : Modric prend une décision radicale pour son avenir

Arnaud De Kanel

En fin de contrat en juin prochain, Luka Modric n'a pas encore prolongé avec le Real Madrid. Le milieu de terrain sort d'une Coupe du monde impressionnante avec la Croatie et visiblement, elle l'a fait trancher pour son futur. Entre la MLS, Al-Nassr et le Real Madrid, le Ballon d'Or 2018 a fait son choix !

A 37 ans, Luka Modric est encore un titulaire indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti. Pourtant, sa situation contractuelle n'est toujours pas réglée et le temps commence à presser. De plus, plusieurs clubs sont à l'affût pour le recruter librement l'été prochain et lui offrir une pré-retraite de rêve. Mais le Croate est un compétiteur et il aurait émis la volonté de poursuivre avec le Real Madrid.

Al-Nassr et l'Inter Miami veulent Modric

Luka Modric fait encore rêver les clubs. En Espagne, AS rapporte que Al-Nassr et l'Inter Miami seraient sur ses trousses pour le recruter gratuitement à l'été 2023. Le club saoudien rêverait de l'associer à Cristiano Ronaldo, fraichement recruté, et à Sergio Ramos, également pisté. Des représentants auraient même fait le déplacement à Madrid pour prendre des renseignements. Pour l'Inter Miami, le propriétaire David Beckham ne se refuse rien et tente à nouveau le coup pour une superstar du ballon rond, lui qui est également attentif à l'évolution du dossier Lionel Messi. De son côté, Modric a tranché.

En grande forme, Modric veut poursuivre avec le Real

Les destinations exotiques, Luka Modric ne veut pas en entendre parler. D'après les informations de AS , le joueur se sentirait bien dans son corps et ses prestations au Mondial l'auraient convaincu à poursuivre une année supplémentaire avec le Real Madrid. Il avait été clair il y a quelques semaines en affirmant sa volonté de prendre sa retraite à Madrid.

Modric «rêve» de prendre sa retraite au Real