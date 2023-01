Mercato - Real Madrid : Une star menace de partir, Ancelotti l’interpelle

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À bientôt 33 ans, Toni Kroos envisage sérieusement de mettre un terme à sa carrière l’issue de la saison. Un départ majeur pour le Real Madrid, tant l’Allemand s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu. De son côté, Carlo Ancelotti espère que son joueur décidera de rempiler et le fait savoir.

Alors qu’il s’apprête à fêter ses 33 ans (il les aura mercredi), Toni Kroos est en plein doute pour la suite de sa carrière et ne s’en cache pas. Après avoir fait un trait sur la sélection allemande au sortir du dernier Euro, le milieu de terrain n’exclut pas de prendre sa retraite à l’issue de la saison, son contrat avec le Real Madrid prenant fin le 30 juin prochain. En interne, on espère pourtant que l’ancien joueur du Bayern Munich acceptera une ultime pige avec les Merengue .

« Il est impossible de penser qu'il va s'arrêter »

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille d’affronter Cacereño en Coupe du Roi, Carlo Ancelotti n’a pas caché sa volonté de voir Toni Kroos renouveler son bail au plus vite. « Kroos saura clairement ce qu’il veut faire dans le mois à venir. Je pense que oui, en tant que fan de football, il est impossible de penser qu'il va s'arrêter , a lancé l’entraîneur du Real Madrid. Espérons qu'il pourra continuer . »



« Je vais prendre ma retraite ici, mais je ne sais pas quand »