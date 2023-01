Prêt à snober l'OM sur le mercato ? Il s'explique

Hugo Chirossel

Première recrue hivernale de l’OM, Ruslan Malinovskyi a officiellement été présenté ce jeudi en conférence de presse. L’international ukrainien en a profité pour en dire plus sur son arrivée dans la cité phocéenne, lui qui était déjà pisté par Pablo Longoria l’été dernier. Également annoncé dans le viseur de Tottenham, le milieu offensif âgé de 29 ans a tenu à rétablir la vérité.

Après avoir fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs mercredi soir, lors de la victoire de l’OM sur la pelouse de Troyes (0-2), Ruslan Malinovskyi a officiellement été présenté ce jeudi. Un joueur que Pablo Longoria suit depuis longtemps, comme il l’a lui-même confié en conférence de presse.

Guendouzi : La vérité éclate sur l’offre de 40M€ https://t.co/lxyfhYWWxl pic.twitter.com/CzUsjqAhO4 — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

Des discussions entamées l’été dernier

Le président de l’OM voulait notamment le recruter l’été dernier, mais n’avait pas réussi à se mettre d’accord avec l’Atalanta Bergame. À ce moment-là, Ruslan Malinovskyi était également annoncé dans le viseur de Tottenham. Interrogé à ce sujet, l’international ukrainien a confié que la proposition la plus concrète émanait de l’OM. Il s’attendait d’ailleurs à rejoindre le groupe d’Igor Tudor en août dernier.

« Je n'ai pas eu de doute, j'ai dit oui tout de suite »