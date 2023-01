Flop du mercato à l'OM, il lâche ses vérités sur son départ

Hugo Chirossel

Recruté par l'OM en provenance de Grenade contre 10M€ l’été dernier, Luis Suarez est reparti presque aussi vite qu’il était arrivé. L’attaquant colombien a été prêté à Almeria jusqu’à la fin de la saison et y restera définitivement en cas de maintien. Il est récemment revenu sur les raisons de son départ et a avoué qu’il n’était pas heureux à l’OM.

Auteur d’un doublé lors de la première journée de championnat face au Stade de Reims (4-1), Luis Suarez avait parfaitement lancé le début de son aventure à l’OM. En revanche, la suite a été bien plus compliquée, à tel point que six mois seulement après son arrivée, l’attaquant colombien âgé de 25 ans a déjà quitté le club.

Des nouvelles recrues sur le mercato ? Les annonces de l'OM https://t.co/mmEu7nQdIJ pic.twitter.com/VAwTb08MAz — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

« J'avais besoin d'être heureux »

Dans un entretien accordé à Marca , Luis Suarez est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter l’OM. « Ce sont des décisions que l'on prend en termes de famille et de sport pour continuer à grandir. En France, j'étais dans un grand club où j'ai eu la chance de débuter en Ligue des champions, mais j'avais besoin d'être heureux en ayant cette continuité que tous les joueurs aiment avoir et l'offre d'Almeria était pour grandir. Être appelé à être un joueur important dans un club qui se développe beaucoup est très attrayant. J'y ai réfléchi avec ma femme et nous sommes très heureux de ce nouveau défi qui nous attend », a-t-il déclaré.

« C'est un de mes objectifs, rester à Almeria »