Retrouvailles glaciales entre Mbappé et Messi ? La réponse

Hugo Chirossel

Après son titre de champion du monde, Lionel Messi a fait son retour sur les terrains avec le PSG mercredi, lors de la victoire face à Angers (2-0). Kylian Mbappé quant à lui profitait de quelques jours de repos, lui qui avait repris l’entraînement très rapidement après la Coupe du monde. De retour ce jeudi, l’international français a donc retrouvé son coéquipier et adversaire lors de la finale du Mondial.

Battu par le RC Lens (3-1) lors de la dernière journée de championnat, le PSG a repris sa marche en avant mercredi soir, en s’imposant au Parc des Princes face à Angers (2-0). Cette rencontre marquait également le retour de Lionel Messi, qui disputait ses premières minutes après son sacre lors de la Coupe du monde 2022.

OM - PSG : « Guendouzi ça fait longtemps qu’il a dépassé » Verratti https://t.co/5bBQuwY48I pic.twitter.com/JG3NNhB6Ea — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

Mbappé a repris l’entraînement ce jeudi

L’Argentin s’est d’ailleurs illustré en inscrivant le second but du PSG. Un match auquel n’a pas pris part Kylian Mbappé. En effet, l’international français, tout comme Achraf Hakimi, a profité de quelques jours de repos et a fait son retour à l’entraînement ce jeudi. Ses retrouvailles avec Lionel Messi étaient forcément attendues, eux qui se sont affrontés en finale du dernier Mondial.

Des retrouvailles chaleureuses avec Messi