Messi reçoit une offre légendaire, le PSG s'active

La rédaction

Le champion du monde 2022 a fait son retour sur les terrains mercredi dernier face à Angers. Auteur d’un but, Lionel Messi attire tous les regards vers lui. Annoncé du côté d’Al-Hilal en Arabie Saoudite où il pourrait recevoir un salaire annuel de 280M€, les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaiteraient prolonger le contrat de la star argentine.

Lionel Messi prolongera-t-il son contrat avec le PSG ? C’est en tout cas la volonté de Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi, qui verraient d’un mauvais œil leur star partir en Arabie Saoudite l’année prochaine.

Rendez-vous est pris fin janvier

Selon les informations d’ESPN , le PSG et Lionel Messi intensifieraient les négociations. Le contrat de l’Argentin se termine en juin prochain mais les deux camps auraient déjà trouvé un accord de principe. L’agent et père de Lionel Messi, Jorge, devrait rencontrer Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi d’ici la fin du mois pour discuter d’une prolongation de contrat, dont la durée n'a pas fuité.

300M€ pour Messi, doit-il quitter le PSG ? https://t.co/mEB3oQFVNX pic.twitter.com/s6KjB95JP5 — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Messi heureux à Paris