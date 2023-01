PSG : Une fortune attend Lionel Messi

Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi va avoir un choix décisif à faire pour son avenir. Barcelone et l’Inter Miami sont annoncés sur ses traces depuis un moment, mais c’est désormais le club saoudien d’Al-Hilal qui entre en scène pour Messi avec une incroyable offre de contrat.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi (35 ans) l’été prochain ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a activé les grandes manœuvres depuis un moment en coulisses pour tenter de prolonger l’attaquant argentin, mais le conseiller sportif du PSG n’est pas seul sur le coup.

▶️ Messi reçoit une offre, Cristiano Ronaldo va péter les plombs ! pic.twitter.com/pReEZ27DU4 — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

Le départ de Messi annoncé

Nasser Al-Attiyah, cousin de l’émir du Qatar, a annoncé mercredi que Messi quitterait le PSG pour se diriger vers Arabie Saoudite l’été prochain : « Et je peux vous dire quelle équipe : je suis sûr qu’il se rendra à Al-Hilal (…) Il ne reviendra pas au Barça. Il ira en Arabie Saoudite. Il y a beaucoup d’argent ici et les joueurs cherchent un gros contrat », a-t-il expliqué. Et la presse espagnole confirme pour Messi.

Un salaire de 280M€

Jeudi, Mundo Deportivo a en effet révélé que pour convaincre l’attaquant argentin du PSG, Al-Hilal lui proposerait un salaire annuel de 280M€, soit une rémunération encore supérieure à celle que perçoit actuellement Cristiano Ronaldo chez le rival saoudien, Al-Nassr. Affaire à suivre…