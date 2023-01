Messi impliqué dans un projet colossal avec Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne

Alors que Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr ces derniers jours, la star portugaise pourrait être rejoint par son meilleur ennemi, un certain Lionel Messi. En fin de contrat au PSG en juin prochain, le récent champion du monde disposerait d'une offre folle d'Al-Hilal qui rêve de recréer la rivalité entre les deux légendes du football.

Libéré de son contrat par Manchester United juste avant l'entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo n'a pas tardé pour rebondir puisqu'il s'est engagé avec Al-Nassr en Arabie Saoudite pour un salaire estimé à 200M€ par an. Et visiblement, les Saoudiens auraient un projet plus global puisqu'ils rêveraient désormais d'attirer Lionel Messi. Et d'après Nasser Al-Attiyah, membre de la famille de Nasser Al-Khelaïfi, il est très probable que La Pulga , dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain, rejoigne Al-Hilal.

«Je suis sûr qu'il se rendra à Al-Hilal»

« D'après ce que je vois maintenant, également d'Al-Nassr, qui a signé Cristiano Ronaldo avec un montant fou, je suis sûr que, dans quelques mois, environ 3 ou 6 mois, un club en Arabie saoudite signera également Messi . Tu vas le voir. Et je peux vous dire quelle équipe : je suis sûr qu'il se rendra à Al-Hilal (...) S’il n’y a rien de plus ? Rien d'autre, croyez-moi… (rires). Il ne reviendra pas au Barça. Il ira en Arabie saoudite comme Cristiano. Il y a beaucoup d'argent ici et les joueurs cherchent un gros contrat », assure le pilote automobile, qui participe actuellement au Dakar, dans une interview accordée à Mundo Deportivo .

L'Arabie Saoudite rêve d'un duel Messi-CR7