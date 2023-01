Le PSG veut un nouveau crack français

Arnaud De Kanel

Difficile vainqueur de la lanterne rouge Angers (2-0), le PSG a de nouveau démontré que ce n'était pas la même équipe sans Kylian Mbappé. Christophe Galtier s'en est remis à Hugo Ekitike et Lionel Messi pour débloquer la situation. De son côté, Luis Campos cherche encore plus de profondeur de banc et il aurait activé une nouvelle piste en attaque.

Depuis le retour du Mondial, Christophe Galtier n'a toujours pas composé avec son trio infernal en attaque composé de Kylian Mbappé, Leo Messi et Neymar. Cette association manque cruellement à un PSG méconnaissable lorsqu'un des trois éléments est absent. Cela s'est vu une nouvelle fois face à Angers ce mercredi soir (2-0). Dans la douleur, le club de la capitale a été libéré par Hugo Ekitike et Lionel Messi. Après des débuts compliqués, Ekitike assure de mieux en mieux l'intérim mais il n'a pas la même profil que Mbappé. Alors, Luis Campos aurait trouvé le remplaçant idéal pour l'attaque parisienne.

Panique au PSG, il change tout à la dernière minute https://t.co/7rX5ftgoXV pic.twitter.com/0ihgNJ83li — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

Le PSG en pince pour Olise

Titularisé à de nombreuses reprises depuis l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc de Crystal Palace, Michael Olise est en train de se révéler aux yeux de la Premier League. L'international U21 impressionne de part sa technique et sa vivacité. Avec 1 but et 4 passes décisives en championnat depuis le début de la saison, il aurait tapé dans l'oeil de Luis Campos. C'est en tout cas ce que révèle le Daily Mail . Or, il sera très compliqué de le recruter étant donné son nouveau statut. Transfermarkt l'évalue déjà à 22M€.

Vieira le couvre de louanges