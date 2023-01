« Neymar et Messi sont ridicules »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a fêté le retour de Lionel Messi au Parc des Princes avec une victoire face à Angers (2-0) ce mercredi soir. Malgré les trois points, Daniel Riolo a pointé du doigt le niveau de jeu de cette équipe parisienne. Il en a profité pour déplorer l'attitude de l'international argentin, récemment sacré champion du monde, mais aussi de Neymar.

Le PSG a assuré l'essentiel face à la lanterne rouge de Ligue 1. Ce mercredi soir, l'équipe entraînée par Christophe Galtier a vaincu Angers (2-0), grâce à des buts inscrits par Hugo Ekitike, mais aussi Lionel Messi, qui faisait son grand retour au Parc des Princes. Sacré champion du monde avec l'Argentine le 18 décembre dernier, le joueur a été salué par le public du PSG. Mais de son côté, Daniel Riolo a préféré s'attarder sur la prestation médiocre du champion de France en titre.





Il craque complètement en direct : «Messi n’a rien à foutre au PSG» https://t.co/dhWGNghFI5 pic.twitter.com/f4lNsI0p9s — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

« C’est dramatique »

Au micro de l'After Foot, il n'a pas épargné le milieu de terrain du PSG. « On a revu de la pauvreté au milieu de terrain, Fabian Ruiz fait tout à l’envers. Vitinha n’apporte pas grand-chose. Ce qui m’a le plus choqué c’est de voir Angers, qui a huit points, qui aurait pu égaliser. C’est dramatique » a déclaré Riolo, qui a ensuite évoqué les cas Messi et Neymar. L'éditorialiste a utilisé des mots forts pour décrire l'attitude des deux stars.

« Ils sont ridicules »