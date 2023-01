Hakimi part avec Mbappé, sa place est menacée

Arthur Montagne

Parti quelques jours en vacances avec Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a fait son retour à l’entraînement, mais entre temps Nordi Mukiele a enchaîné les belles prestations dans le couloir droit. De quoi relancer la hiérarchie au poste de latéral droit ? Une chose est sure, le Marocain a désormais un vrai concurrent.

Après une Coupe du monde rondement menée et conclue par une demi-finale perdue contre l'équipe de France, Achraf Hakimi a suivi Kylian Mbappé, revenu très tôt à l'entraînement et a donc profité de quelques jours de repos après la défaite à Lens. Et pendant son absence, le Marocain a vu Nordi Mukiele s'imposer dans le couloir droit de la défense du PSG. Christophe Galtier assure d'ailleurs qu'il est plus qu'une doublure d'Hakimi.

«Il est plus qu’une doublure»

« Il est plus qu’une doublure. Il a cette capacité à être très polyvalent, à pouvoir jouer en défense centrale ou à droite dans une défense à trois ou à quatre. Le fait qu’Achraf ait participé à la Coupe du monde et qu’il soit allé loin dans la compétition implique qu’il mérite de récupérer. Nordi a élevé son niveau de jeu. Il est très très bien physiquement. Dans cette organisation-là, on a besoin d’avoir des pistons très hauts et très agressifs, qui amènent une vraie valeur ajoutée sur le plan offensif. Dans ce sens-là, il est très bien en ce moment. C’est un gros avantage pour moi, l’entraîneur, mais aussi pour l’équipe d’avoir des joueurs comme Nordi et Achraf sur le côté », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Mukiele prévient Hakimi