Neymar se rate, il se fait détruire

Axel Cornic

En l’absence de Kylian Mbappé, c’est Neymar qui a accompagné Lionel Messi à la pointe de l’attaque ce mercredi, lors de la rencontre de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le SCO d’Angers (2-0). Le Brésilien n’a toutefois pas réalisé une grande prestation, retombant dans les travers qui ont souvent stigmatisé sa carrière.

Si Lionel Messi a fêté son retour avec un but et un bel accueil du Parc des Princes, son coéquipier Neymar vécu une soirée différente. Le Brésilien n’a en effet pas vraiment réalisé une grande prestation contre le SCO d’Angers et s’est même montré très nerveux, écopant au passage d’un carton jaune.

Un Neymar très agacé face à Angers

Auteur d’une faute évitable sur Abdoulaye Bamba, la star du PSG était très remontée après la rencontre Canal + a d’ailleurs montré les images d’un Neymar qui s’est directement dirigé vers les vestiaires après le coup de sifflets finale, tout comme Lionel Messi d’ailleurs.

« Neymar est mauvais, il est mauvais ! »