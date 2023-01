Vexés, Messi et Neymar le font payer au PSG

Arthur Montagne

Depuis quasiment un an, Lionel Messi et Neymar brillent par leur absence au moment d'aller saluer les supporters en fin de match, même au Parc des Princes. Et y compris après des victoires. Il faut dire que les deux stars parisiennes sont rancunières et n'ont pas oublié le comportement des fans du PSG à leur égard.

Encore une fois, dès le coup de sifflet final du match contre Angers mercredi soir, Neymar et Lionel Messi ont filé vers les vestiaires, laissant leurs coéquipiers célébrer le succès avec les fans du PSG. Et cela fait quasiment 10 mois que ça dure.

Messi enfin de retour après le Qatar

Messi et Neymar n'ont pas digéré les sifflets...

Il faut dire que comme le rapporte RMC Sport , la rupture est consommée depuis dix mois. Le 13 mars 2022, le PSG reçoit Bordeaux, quelques jours après la nouvelle désillusion européenne, contre le Real Madrid. Dans une ambiance hostile, Lionel Messi et Neymar sont hués dès qu'ils touchent le ballon tandis que Kylian Mbappé est lui ovationné.

... qui avaient choqué l'Argentine

Par conséquent, les deux Sud-Américains n'ont pas digéré le comportement des supporters présents au Parc des Princes ce soir-là et continuent de le faire payer aujourd'hui en refusant d'aller les saluer après les matches. L'Argentine s'était d'ailleurs offusquée que Lionel Messi puisse être sifflé.