Messi enfin de retour après le Qatar, il s’enflamme

Au Qatar, Lionel Messi a enfin réalisé son grand rêve de remporter la Coupe du monde. Le joueur de 35 ans a donc bien fêté son titre et n'a fait son retour que ce mercredi face au SCO Angers. La Pulga a réalisé une prestation impressionnante. Et après la rencontre, Nordi Mukiele s'est totalement enflammé pour son coéquipier, qu'il sent très heureux depuis son retour.

Champion du monde avec l’Argentine au Qatar, Lionel Messi a bien profité de ses quelques jours de repos pour fêter son titre. Désormais, La Pulga est de retour avec le PSG, et il a réalisé une grande prestation pour son premier match depuis la Coupe du monde. Buteur, le joueur de 35 ans a une nouvelle fois ébloui le Parc des Princes de toute sa classe. Et cela plaît grandement à Nordi Mukiele.

«Il est champion du monde et on est tous contents pour lui»

« C’est toujours un plaisir de jouer avec Leo. Aujourd’hui, il est champion du monde et on est tous contents pour lui. Je pense qu’il est revenu avec le sourire, même s’il l’avait déjà avant de partir. On est contents qu’il ait réussi à marquer pour son retour, c’est une très bonne chose pour lui, mais aussi pour nous » a ainsi confié le joueur du PSG dans des propos rapportés par Le Parisien .

«Avoir un Leo heureux, c’est une très bonne chose pour Paris»

Nordi Mukiele a ensuite expliqué qu’il sentait un Lionel Messi comblé depuis son retour du Mondial : « Est-ce qu’il est différent maintenant ? Là, il est vraiment champion du monde, c’est ce qui lui manquait. Il a réussi à décrocher ce titre, il est très heureux. Je suis content pour lui. Il est revenu pour nous aider et on va en avoir besoin vu les matchs qui nous attendent en Ligue des Champions et en championnat. Je le sens bien. Il est content, il l’était déjà avant son départ à la Coupe du monde, là il l’est encore plus car il l’a gagnée. Avoir un Leo heureux, c’est une très bonne chose pour Paris. J’espère qu’il continuera à l’être car ça nous aidera tout au long de la saison. »

