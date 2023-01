Beyoncé, LeBron James, Curry... Ces superstars qui s'affichent aux couleurs du PSG

Arthur Montagne

Ce n'est plus un secret, la puissance du PSG a dépassé le simple cadre du football. Devenu une machine en terme de marketing, le club de la capitale a conquis de nombreux marchés, notamment aux Etats-Unis où plusieurs stars de NBA ainsi que de NFL se sont affichées avec le maillot du PSG. Dernier exemple en date, Victoria Azarenka est entrée sur le court avec la tunique parisienne, imitant ainsi de grandes stars.

Depuis 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension en passant sous pavillon qatari. Cela s'est ressenti sur le plan sportif évidemment, mais également au niveau de l'aura prise par le club de la capitale, devenu l'une des marques de sport les plus puissante du monde. D'ailleurs, c'est devenu commun de voir des stars étrangères dans d'autres sports s'afficher aux couleurs parisiennes. La dernière en date n'autre que Victoria Azarenka, ancienne numéro 1 mondiale, qui est entrée avec le maillot du PSG sur le court avant son match contre Veronika Kudermetova à Adelaïde. Mais c'est loin d'être la première.

🎾 @vika7 x @PSG_English ⚽️Thoughts, Cicak? 😂#AdelaideTennis pic.twitter.com/8s2D1fuWvz — wta (@WTA) January 10, 2023

La NBA raffole du PSG

En effet, aux Etats-Unis, c'est devenu une habitude en NBA depuis la partenariat historique signé entre le PSG et Jordan, la marque de la légende du basket, Michael Jordan. Ainsi, en octobre 2018, LeBron James était arrivé dans la salle avec un maillot du club parisien avant match contre les Spurs.

Un fan un peu particulier pour cette journée spéciale 😏#OMPSG📷 @KingJames pic.twitter.com/WegWU79T3n — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 27, 2018

Avant lui, Draymond Green, Ben Simmons, Jimmy Butler ou encore Giannis Antetokounmpo ont imité la star des Lakers. Jimmy Butler s'était même rendu à Paris pour visiter le Camp des Loges et rencontrer les joueurs du PSG. Stephen Curry avait quant à lui donné le coup d'envoi du match contre l'ASSE en 2017. Moins surprenant, les joueurs français de NBA s'affichent également aux couleurs du PSG à l'image de Rudy Gobert et Nicolas Batum, tous les deux fans du club parisien.

Même en dehors du sport, les stars s'affichent aux couleurs du PSG

La NFL n'est pas en reste avec Earl Thomas ou encore la méga-star Odell Beckham Jr. qui ont posé avec des équipements du PSG. Mais même en dehors du sport, le club de la capitale ont conquis d'immenses star, à l'image de Beyoncé en 2018. Déjà aperçu au Parc des Princes avec son mari, le célèbre rappeur Jay-Z, Beyoncé avait eu droit à un maillot customisé, en collaboration avec la marque Koch.

🔝👕💎@Beyonce wears a customized @PSG_inside x KOCHÉ jersey 🤩 pic.twitter.com/TN8AdpG1gu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 26, 2018

De son côté, Rita Ora s'était fièrement affichée avec une robe aux couleurs du PSG. La chanteuse anglaise avait également mis en lumière une collaboration avec Koch. Travis Scott s'était quant à lui affiché avec un maillot de basket issu de l'association entre Jordan et le PSG à l'occasion d'un concert au festival du Cabaret Vert, à Charleville-Mézières en 2018. Autre rappeur américain, J. Cole portait quant à lui le maillot jaune de la première saison de Neymar au PSG dans l'un de ses clips. Enfin, plus récemment, le 26 janvier 2022 Kanye West a rendu visite à Neymar et à d'autres stars du PSG. Le rappeur et le joueur brésilien ont d'ailleurs pris la pose ensemble. Autrement dit, on ne compte plus les apparitions de stars aux couleurs du club de la capitale qui a même récemment ouvert une boutique à New-York.