L'ASSE frappe fort, deux nouveaux transferts sont bouclés

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dernière de Ligue 2 et menacée par une descente à l’échelon inférieur, l’ASSE a beaucoup recruté cet hiver. Deux nouveaux joueurs devraient prochainement rallier le Forez : Niels Nkounkou et Abdul Kader Bamba. Le premier sera prêté avec option d’achat, le second jouera seulement six mois avant de revenir au FC Nantes.

L’ASSE vit un mercato plus que rythmé. Dernier de Ligue 2, Saint-Étienne n’avait pas trop le choix, il fallait recruter pour améliorer l’effectif de Laurent Batlles. Les dirigeants stéphanois se sont activés et ont bouclé les arrivées de Gautier Larsonneur, Gaëtan Charbonnier ou encore Dennis Appiah. Ce qui a déjà porté ses fruits puisque l’ASSE l’a emporté contre Laval dans un match capital (1-0).

Un ancien de l’OM arrive

Mais le mercato ne devrait pas s’arrêter là. A en croire les informations de RMC Sport , Niels Nkounkou, le latéral gauche formé à l’OM, est en route pour venir pour s’engager avec l’ASSE. Il sera prêté avec option d’achat.

PSG : Une très bonne affaire à 0€ ? https://t.co/7j9IEorXhd pic.twitter.com/cngPwHNb0D — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Du renfort en attaque

Destin presque similaire pour Abdul Kader Bamba. Peu utilisé au FC Nantes, l’attaquant va être prêté mais sans option d’achat. Il tentera de se relancer mais surtout de sauver l’ASSE, toujours menacée par une descente en National.