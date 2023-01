ASSE : Batlles mis sous pression, il n’a plus le droit à l’erreur

Arnaud De Kanel

Malgré une courte victoire face à Laval (1-0), l'ASSE est encore lanterne rouge de Ligue 2. Les Verts n'ont plus le droit à l'erreur, Laurent Batlles non plus. Loïc Perrin lui a offert deux recrues (Gautier Larsonneur et Dennis Appiah) à son coach qui estime avoir ce qu'il avait demandé. Désormais, la pression est de son côté.

Après s'être démené sur le mercato cet été, Loïc Perrin n'avait pas réussi à boucler certains dossiers prioritaires de Laurent Batlles. Depuis le début de la saison, le coach stéphanois s'est plaint à plusieurs reprises de la qualité de son effectif en visant indirectement le travail inachevé de son directeur sportif. Loïc Perrin s'est bien rattrapé cet hiver puisque Gaëtan Charbonnier, Gautier Larsonneur et Dennis Appiah ont rejoint le Forez. Le coach l'a avoué lui même en conférence de presse, les deux dernières recrues remplissent parfaitement les cases qu'il avait coché. Perrin a fait son travail, tâche à Batlles de redresser le navire.

Batlles comblé par les recrues

« Nous sommes heureux d’accueillir Gautier dans nos rangs. Comme pour Dennis Appiah, son arrivée répond à notre volonté de renforcer notre secteur défensif. Gautier est un jeune gardien qui possède déjà une large expérience des championnats français dans lesquels il s’est distingué, et sera j’en suis sûr un artisan de notre maintien », confiait Laurent Batlles après les présentations de ses deux nouvelles recrues.

La pression est sur Batlles