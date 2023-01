La recrue surprise du PSG, c’est lui !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Luis Campos a pris ses fonctions durant l'intersaison, le Portugais n'est pas arrivé seul au PSG, désireux de pouvoir compter sur plusieurs recruteurs. C'est notamment le cas de Pasquale Sensibile, ancien de Galatasaray et l’AS Roma, arrivé dans la capitale pour prendre la direction de la cellule de recrutement, mais également pour occuper une nouvelle fonction au sein du club.

Si le PSG est habitué à faire parler de lui sur le mercato en lorgnant plusieurs joueurs prestigieux, c’est en interne que le club a connu de gros changements au cours des derniers mois. L’été dernier, Luis Campos est arrivé en compagnie de Christophe Galtier, succédant à Leonardo et Mauricio Pochettino. Le Portugais n’est pas arrivé seul dans la capitale et peut notamment compter sur la présence de Pasquale Sensibile.

Pasquale Sensibile a intégré le PSG

Comme l’explique L’Equipe , Pasquale Sensibile a pris ses fonctions au PSG en début d'année pour prendre la direction de la cellule de recrutement. Passé par Galatasaray et l’AS Roma, l’Italien aura notamment pour mission de coordonner l'observation des joueurs pour le PSG, mais également de superviser les membres du club prêtés et de les rencontrer.

Luis Campos n’oublie pas les joueurs prêtés

Chaque semaine, Pasquale Sensibile rencontrera ainsi les joueurs, leurs entraîneurs et leurs directeurs sportifs pour effectuer un bilan de leur passage dans leur club respectif. Luis Campos aspire à retrouver les joueurs à un meilleur niveau après un départ en prêt. Cette saison, Mauro Icardi a notamment filé du côté de Galatasaray, tandis que Leandro Paredes évolue à la Juventus.