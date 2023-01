Le PSG courtise un chouchou de Deschamps, ça se bouscule en coulisses

La rédaction

Finaliste de la dernière Coupe du monde avec l'équipe de France, Marcus Thuram a réalisé des prestations convaincantes au Qatar. Rien de surprenant pour cet attaquant, qui cartonne au Borussia Mönchengladbach et est désormais courtisé par de nombreux clubs, dont le PSG. Toutefois, Manchester United et Chelsea sont particulièrement menaçants sur ce dossier, alors que le contrat du Français expire en juin prochain.

« Il est un joueur clé pour nous et nous n’avons pas l’intention de renoncer à l’un de nos joueurs de qualité. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de clubs qui l’attirent particulièrement. Je pense qu’il se sent chez lui ici, au Borussia Mönchengladbach », a récemment confié Daniel Farke, l’entraîneur du Borussia Mönchengladbach en conférence de presse. Si ce dernier tente de tempérer la situation, c'est parce que Marcus Thuram agite le mercato et que toute l'Europe le convoite. Pour le club allemand, conserver l'attaquant s'annonce donc particulièrement difficile.

Chelsea refait surface

Alors que Chelsea réalise un mercato XXL, les Blues seraient également intéressés par Marcus Thuram. Selon les dernières informations de Rudy Galetti, journaliste de Sportitalia , le club londonien souhaite signer un attaquant en cette période de mercato hivernal, et Marcus Thuram est une option. Toutefois, cette affaire va dépendre de l'évolution du dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Les prochains jours s'annoncent déterminant, tandis que Chelsea pourrait revenir à la charge lors du mercato estival.

Le PSG rêve d’une star, une terrible annonce est lâchée https://t.co/fnEbCSHL32 pic.twitter.com/F6pQ5wA0QH — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

Erik Ten Hag pense à Marcus Thuram