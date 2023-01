Neymar en guerre avec Riolo, le clash interminable

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2017, Neymar déchaîne les passions. L’international brésilien est au centre de l’attention et ne laisse personne indifférents, ses adorateurs comme ses détracteurs. Parmi ces derniers, on retrouve notamment le journaliste Daniel Riolo, extrêmement virulent à l’égard de l’attaquant auriverde au cours des dernières années.

Arrivé en mégastar au PSG à l’été 2017, Neymar affiche un bilan plus que contrasté avec le club de la capitale. La faute à plusieurs écarts de conduite, ses envies de départ ou encore ses blessures, de quoi irriter Daniel Riolo. Sur RMC , le chroniqueur de l’ After Foot n’a jamais mâché ses mots au moment d’évoquer le numéro 10 du PSG. Dimanche, après la défaite parisienne sur la pelouse du Stade Rennais (0-1), il s’est de nouveau emporté sur le cas Neymar. « Il s’en fout du PSG, il est juste venu s’entraîner pour la Coupe du monde. Là c’est fini, il a recommencé à jouer aux jeux vidéo toute la nuit, les images circulent à nouveau. C’est terminé , confie-t-il. Il ne bouge pas du terrain, il reste là. Il termine à s’embrouiller avec les joueurs avec un état d’esprit minable. Est-ce qu’on se rend compte que Neymar, en termes de recrutement, transfert, salaire, c’est le plus grand flop de l’histoire du football au PSG. Je ne vois pas de plus gros flop. C’est horrible. C’est pas parce qu’il a été bon sur deux matches contre l’Atalanta et Leipzig dans un Final 8 que ça va te sauver la vie. Faut se calmer. » Un clash qui dure désormais depuis près de six années.

« L’arrivée de Neymar va profiter à tout le monde »… Quand Daniel Riolo déclarait sa flamme à Neymar

Tout avait pourtant si bien démarré entre Neymar et le journaliste de RMC , aux anges comme beaucoup lors de la signature du Brésilien au PSG. « Neymar au PSG, c’est une nouvelle extraordinaire. Neymar en Ligue 1, c’est hors du commun , déclarait-il en juillet 2017. L’arrivée de Neymar va profiter à tout le monde. (…) Quand le PSG a été repris, on savait que tout notre foot en profiterait. C’est devant nous! » Mais très vite, Daniel Riolo déchante, tout comme un certain nombre de supporters parisiens qui affichent une méfiance à l’égard du numéro 10, dont les agissements de star font grincer des dents, notamment après l’épisode du penaltygate avec Edinson Cavani contre l’OL le dimanche 17 septembre 2017 (2-0). « Si le président reproduit le schéma Ibra avec Neymar, j’ai peur que le film n’explose pas le box office. La gestion câlin, ça ne marche pas. (…) Si Neymar vient en diva, ça ne marchera pas. Attention, je ne dis pas, je ne pense pas, que Neymar soit une diva. C’est un joueur hors norme. Je dis juste que pour qu’il s’exprime au mieux, le PSG doit, à tous les niveaux, augmenter son degré d’exigence. Ronaldo et Messi font gagner la Ligue des champions à leur équipe, c’est vrai. Mais derrière eux, c’est du béton armé ! Et de la même façon, Neymar ira loin en Ligue des champions, mais pas tout seul. »

Premiers avertissements en 2018

Finalement, la première saison de Neymar est un échec malgré ses premiers mois impressionnants, marquée par une blessure importante à la cheville, la première d’une longue série, amenant Daniel Riolo à imaginer pour la première fois son départ dès avril 2018 : « Je convoque très vite Neymar et je lui dis droit dans les yeux, une bonne fois pour toutes et sans chichi : Tu restes ou tu restes pas ? Si de sa bouche sort juste ... "heu"... Je dis ok, on va te vendre. » Finalement, l’ancien joueur du FC Barcelone reste bien à Paris, avant d’animer le mercato estival l’année suivante avec ses envies d’ailleurs, désireux de retrouver la Catalogne. « La question devient : il veut partir, mais où ? Qui en veut vraiment ? Quels clubs ? Quels supporters veulent de ce type ? Neymar s’est mis tout seul dans une situation surréaliste pour un joueur de ce niveau ! Quasi unique dans l’histoire du foot . » Malgré son forcing, Neymar ne rejoint pas le Barça et effectue son retour sous les sifflets du Parc des Princes le 14 septembre 2019 contre Strasbourg, rencontre marquée par son ciseau acrobatique donnant la victoire au PSG (1-0). « Neymar est un mec qui fait dégouliner Dieu de sa bouche en permanence mais qui ne pense qu’à lui et surtout son portefeuille. C’est un blasphème ambulant. Ce type se fout d’à peu près tout et ne respecte pas grand-chose. Un très beau joueur de foot sans âme. Ceux qui se pâment devant lui ne valent pas mieux que ceux qui se mettaient à genoux devant le Veau d’Or ! Ce sont des gens sans valeur dont on achète le cœur pour presque rien. »

Au PSG, «Neymar s’est foutu de la gueule des supporters» https://t.co/efVK9ulrBN pic.twitter.com/QHqitMlPtP — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

« Quand t’as un mec comme Neymar, c’est absolument ingérable »

Au fil des mois, la relation s’arrange entre Neymar et le public du PSG, et ce même si le numéro 10 alterne le génial et l’insuffisance. Une irrégularité qui agace le journaliste de l’ After Foot : « Le problème, c’est que son potentiel on ne l’a pas vu depuis 2 ou 3 ans maintenant. Sauf par instants sur deux ou trois matches . » Neymar apparaît trop souvent en manque de rythme, la faute aux multiples blessures qu’il contracte tout au long de son passage dans la capitale. Face au Borussia Dortmund (1-2) en huitième de finale aller de Ligue des champions en 2020, c’est un joueur hors de forme qui apparaît alors. « Quand t’as un mec comme Neymar, c’est absolument ingérable , s’emporte alors Daniel Riolo. Neymar peut décider lui tout seul parce qu’il estime qu’il est plus important que le PSG, il peut décider que Leonardo n’est pas un mec qu’il va respecter. Neymar aujourd’hui ne respecte pas Leonardo. Donc c’est un problème. (…) Neymar s’en fout du PSG, dit-il déjà ce soir-là Au mois d’août, il voulait se barrer, il insultait tout le monde, il s’est fait insulter et maintenant il faudrait être à ses pieds. Il y a un problème quand même. Il faut le virer (NDLR Neymar). Le mec ne te respecte pas, tu le vires ! »

« Je le trouve de plus en plus guignolesque »

Au retour, c’est un Neymar métamorphosé qui permet au PSG de se qualifier pour les quarts de finale. Une édition marquée par la crise du Covid-19 amenant l’UEFA à organiser un Final 8 durant l’été pour terminer l’édition. L’international brésilien s’impose alors comme le patron du PSG jusqu’à la finale perdu contre le Bayern Munich (0-1). Ce qui ne lui suffit pas pour faire taire Daniel Riolo. « Le Final 8 de la Ligue des Champions, c’est l’arbre qui cache la forêt , estime-t-il dès le mois de septembre 2020. Neymar est un problème pour le Paris Saint-Germain, il crée les problèmes et il les règle. » Sur le terrain comme en dehors, l’ancien crack de Santos multiplie les polémiques et fait effectivement autant parler de lui pour ses fulgurances que pour sa mentalité. « Neymar, même s’il est cramé, ça ne l’empêche pas d’être intelligent et de lâcher le ballon. Je le trouve de plus en plus guignolesque , lâche Riolo au soir de la victoire difficilement obtenu par le club de la capitale contre Leipzig (1-0) en novembre 2020. Ça me fait de la peine de dire ça parce que je ne comprends pas. Tu sens que la lumière peut venir de lui dans cette équipe, et qu’en même temps, il ne fait que l’éteindre . » Un paradoxe qui résume alors l’aventure parisienne de Neymar, pointé du doigt pour ses absences, ses fêtes d’anniversaire ou encore ses expulsions évitables.

« Ce n’est rien d’autre qu’une petite racaille »