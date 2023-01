Comment terrasser le PSG ? Tout est expliqué ici

Thibault Morlain

En Ligue 1, le PSG fait figure d'ogre. Vaincre le club de la capitale n'est pas chose aisée tant Christophe Galtier peut compter sur des stars de niveau international. Pourtant, certains clubs français arrivent à terrasser la bande à Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Ça a été le cas dernièrement du RC Lens et plus récemment de Rennes. Mais comment faire ? Voilà toutes les clés expliquées par Bruno Génésio.

Deuxième défaite de la saison pour le PSG. Alors que le club de la capitale avait terminé l'année 2022 en étant invaincu, les hommes de Christophe Galtier calent en ce début d'année 2023. Et après le RC Lens (3-1), c'est Rennes qui a réussi à faire tomber les champions de France en titre (1-0). Malgré les absences de Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud, Bruno Génésio a réussi à trouver le chemin de la victoire avec les armes qu'il avait à sa disposition. Après la rencontre, l'entraîneur de Rennes a d'ailleurs dit tout sur comment il avait fait pour battre le PSG.

« J'ai eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges »

Comment battre le PSG donc ? Au micro de Prime Vidéo, Bruno Génésio s'est expliqué, avouant tout d'abord : « Je me suis inspiré de nos adversaires qui avaient posé des problèmes à Paris, que ce soit Lens ou Monaco. J'ai eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges avec les cadres de mon équipe, car je les ai concernés pour ce choix. Quand les gars ont cet esprit et cette volonté de le faire ensemble, ça paie ».

« On a fait la mise en place uniquement la veille du match »