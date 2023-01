Il chuchote à l'oreille de Mbappé, la discussion dévoilée

Arnaud De Kanel

Défait à Rennes (1-0) ce dimanche soir en clôture de la 19ème journée de Ligue 1, le PSG voit le RC Lens et l'OM réduire l'écart au classement. Pour cette rencontre, Christophe Galtier avait décidé de mettre Kylian Mbappé sur le banc. Avant que le meilleur buteur du Mondial ne rentre, le coach rennais Bruno Génésio lui a murmuré quelques mots à l'oreille.

Le PSG a bouclé sa première partie de saison de la pire des manières. Impuissants, les hommes de Christophe Galtier ont cédé face à la furia rennaise (1-0). Si Neymar et Lionel Messi étaient titulaires, ce n'était pas le cas de Kylian Mbappé, mis sur le banc par Christophe Galtier. Au moment de son entrée en jeu, l'attaquant parisien a été interpellé par Bruno Génésio. Ce dernier a dévoilé ce qu'il lui a murmuré à l'oreille.

Scène incroyable entre Génésio et Mbappé

A la 55ème minute, Christophe Galtier décide de lancer Kylian Mbappé dans un Roazhon Park bouillant. Alors qu'il s'apprête à entrer en jeu, l'attaquant du PSG est interpellé par Bruno Génésio. Les deux hommes échangent quelques mots. Après la rencontre, le coach rennais a révélé avoir complimenté la star des Bleus .

«Je l’ai félicité pour tout ce qu’il fait, tout ce qu’il a fait et tout ce qu’il va faire encore»