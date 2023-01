Mercato : Et Mbappé «vaut 750M€» ?

La rédaction

Le marché des transferts est comme le football. Il évolue d’année en année et le prix des joueurs augmente constamment. Les sommes aujourd’hui dépensés par les plus grands clubs européens atteignent des standards très élevé. Et alors que Mykhailo Mudryk aurait couté 100M€, le juste prix de Kylian Mbappé pourrait être de 750M€.

Tout juste transféré du côté de Chelsea, Mykhailo Mudryk aura couté 100M€ aux Blues . Une somme folle pour un joueur qui évoluait dans le championnat ukrainien. Selon certains internautes, si Mudryk vaut une telle somme, Mbappé lui, vaudrait 750 M€ !

Avec la signature de mudryk à 100 millions, on peut dire sans trembler que Mbappé vaut 750 millions aujourd’hui pic.twitter.com/038ckFiOqM — AZ (@kamanmpo) January 14, 2023

Une valeur inestimable

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Kylian Mbappé a décidé l’été dernier de prolonger l’aventure du côté du PSG. Une décision qui a bousculé la planète football tant son arrivée au Real Madrid était attendu. Avec l’explosion des sommes dépensées pour les transferts des joueurs, il faudrait dépenser une somme astronomique pour pouvoir envisager d’arracher le Français au PSG. Mais de nos jours, quel club a les moyens de mettre 750M€ sur un joueur ?

Mbappé pas le joueur le plus cher du monde ?

Pour ne pas casser leur tirelire, plusieurs clubs tentent de signer les gros joueurs lorsque leurs contrats sont sur le point d’expirer, ou ils essaient d’investir sur de très jeunes joueurs en devenir. En tous les cas, selon une récente étude du CIES, Mbappé n’est pas le joueur avec la valeur marchande la plus élevée. Il s’agirait de Jude Bellingham, évalué à 208 M€.