Mercato - PSG : Florentino Pérez lance déjà un appel à Mbappé

La rédaction

Tout le peuple madrilène l’attendait cet été. Finalement, le champion du monde 2018, Kylian Mbappé, a surpris son monde en prolongeant avec le Paris Saint-Germain. Alors que le numéro 7 parisien est finalement resté au Parc des Princes, Florentino Pérez lui a lancé un appel ce dimanche soir avant le choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Le dossier Mbappé au Real Madrid ne prendra certainement fin que lorsque Kylian Mbappé apposera sa signature sur un contrat le liant au club madrilène. Mais on en est pas encore là ; même si on commence déjà, du côté du Real Madrid à interpeller implicitement Mbappé.

Florentino Pérez pas rancunier ?

Rares sont les personnes ayant mis un camouflet au Real Madrid et à son président, Florentino Pérez. Pourtant, le président du Real Madrid ne semble pas en vouloir à la star française. Considéré comme le meilleur joueur du monde pour beaucoup d’observateurs, notamment depuis sa Coupe du Monde XXL, Kylian Mbappé suscite logiquement l'intérêt des grands clubs. D'ailleurs, il est lui aussi séduit par le Real Madrid. Et ça, Florentino Pérez en est bien conscient, lui qui sait que le Real Madrid rayonne toujours sur la planète football : « Le Real Madrid et le FC Barcelone sont les deux meilleures équipes du monde ». L’opération séduction recommence. Reste à savoir si Mbappé se laissera séduire par le chant des sirènes provenant du club le plus titré du monde.

Affaire Le Graët : Fini l’équipe de France, objectif PSG pour Zidane https://t.co/EXYJHSDkZp pic.twitter.com/4es9JBooTY — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Une signature qui peut tout bouleverser ?

Et si l’avenir d’Mbappé était lié à celui de Zidane. Si les deux stars françaises ne se croiseront pour l’instant pas en équipe de France, une folle rumeur envoyant Zidane au PSG l’été prochain en cas de contre-performance européenne du PSG pourrait (encore) tout changer. En effet, le Ballon d’Or 1998 pourrait convaincre facilement Kylian Mbappé de rester au PSG pour évoluer sous ses ordres. Le feuilleton est donc loin d'être terminé.