Mercato : Pour cette révélation de Deschamps, le PSG reçoit une réponse fracassante

La rédaction

Auteur d’un bon début de saison avec le Borussia Mönchengladbach et d’une Coupe du Monde remarquée avec les Bleus, Marcus Thuram est convoité par de nombreux clubs européens. Le fils d’une légende de l’équipe de France, Lilian Thuram, voit son contrat se terminer en juin prochain avec son club allemand et est donc l’objet de convoitise. Interrogé sur l'avenir de Marcus Thuram, son entraineur a lâché toutes ses vérités.

Le feuilleton Marcus Thuram est loin d’être terminé. Annoncé en Angleterre du côté de Chelsea et de Newcastle et en Allemagne au Bayern Munich, l'attaquant français a également vu son nom être cité dans les couloirs du PSG.

Le PSG le veut…

Ce dimanche, on apprenait par le biais de Saber Desfarges et Téléfoot que le Paris Saint-Germain avait coché le nom de Marcus Thuram. Sa bonne Coupe du Monde ne serait pas passée inarperçue du côté de Luis Campos, qui aimerait remplacer Pablo Sarabia, en partance pour Wolverhampton.

…mais n’est pas le seul

Seulement, il semblerait que Marcus Thuram privilégierait un départ dans un pays étranger. Après avoir joué en Ligue 1 et en Bundesliga, le natif de Parme en Italie serait très intéressé de rejoindre la Serie A ou la Premier League. Ça tombe bien, puisque l’Inter Milan, ainsi que Chelsea et Newcastle, par l’intermédiaire d’Allan Saint-Maximin, voudraient s'offrir le joueur du Borussia Mönchengladbach.

