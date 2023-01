Zidane, Messi, Thuram… Toutes les infos mercato du 15 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

La vérité sur la prochaine recrue de l'OM

Alors que l'OM a accueilli Ruslan Malinovksyi en ce mois de janvier, Pablo Longoria a annoncé qu'il attendait encore faire venir un autre joueur offensif lors de ce mercato hivernal. Mais qui ? Plusieurs noms circulent. Mais voilà que selon les informations de Média Foot , Claudinho, Thiago Almada, Sofiane Boufal et Julian Ryerson ne viendront pas à l'OM.



Plus d'informations ici.

Lionel Messi a tranché pour l'Arabie Saoudite

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi voit notamment son nom être annoncé du côté de l'Arabie Saoudite. Imitera-t-il alors Cristiano Ronaldo ? Pas sûr... Selon Fabrizio Romano, il existerait déjà un accord verbal entre Messi et le PSG pour une prolongation. Il ne manquerait maintenant plus que quelques détails à régler. L'officialisation approcherait donc, de quoi alors mettre un terme aux différentes rumeurs envoyant l'Argentin en Arabie Saoudite.



Plus d'informations ici.

Une incroyable proposition pour Zidane

Alors que Zinedine Zidane a vu l'équipe de France s'envoler pour lui, voilà que l'avenir du Français est au coeur des interrogations. Un retour à la Juventus fait à nouveau parler du côté de l'Italie. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , Massimiliano Allegri serait fragilisé sur le banc de la Vieille Dame. Le média transalpin évoque alors la piste menant à Zidane pour prendre place sur le banc de touche.



Plus d'informations ici.

Il explose avec l'équipe de France, le PSG veut le recruter