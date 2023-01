Lionel Messi a tranché pour Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi voit le PSG pousser pour le prolonger. Mais dans le même temps, l'Arabie Saoudite fait tout son possible pour que La Pulga rejoigne le championnat local aux côtés de Cristiano Ronaldo. Cependant, le joueur de 35 ans aurait visiblement déjà pris sa décision pour son avenir.

Le suspens reste encore entier autour de l’avenir de Lionel Messi. Alors qu’il est en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’Argentin voulait attendre la fin de la Coupe du monde avant de trancher. Mais depuis qu’il est revenu du Qatar, le septuple Ballon d’Or n’a pas encore annoncé son choix. Si le PSG pousse pour le prolonger, Lionel Messi pourrait tout aussi bien prendre une décision fracassante pour la suite de sa carrière.

Lionel Messi n’aurait pas dû gagner la Coupe du monde https://t.co/pdtijfxmJA pic.twitter.com/KlPW4xZyuC — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Messi en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo ?

Cet hiver, Cristiano Ronaldo s’est engagé à Al-Nassr en Arabie Saoudite. Et à l’issue de la saison, Lionel Messi pourrait prendre la même décision. L’Argentin est annoncé du côté d’Al-Hilal depuis quelques jours. Le club saoudien serait même prêt à lui faire une offre légendaire pour le convaincre. Mais visiblement, le joueur de 35 ans aurait déjà fait son choix.

Accord verbal entre le PSG et Messi