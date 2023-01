Mercato - PSG : Quel joueur de l'équipe de France avec Mbappé ?

La rédaction

Etincelant lors de la Coupe du Monde au Qatar, Olivier Giroud aurait séduit Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG aurait inscrit le nom du buteur de l'équipe de France sur ses tablettes. Mais, à votre avis, quel joueur de Didier Deschamps doit rejoindre Kylian Mbappé à Paris.

Lors de la dernière Coupe du Monde, plusieurs joueurs se sont illustrés et ont alarmé les plus grands clubs européens. Selon Média Foot , Olivier Giroud - qui a fait le plus grand bonheur de l'équipe de France avec quatre réalisations au compteur au Qatar - aurait par exemple séduit Luis Campos, le conseiller football du PSG.

Olivier Giroud dans les petits papiers du PSG, mais...

D'après les dernières informations de Média Foot , Luis Campos voudrait recruter un nouvel attaquant pour combler le départ à venir Pablo Sarabia, qui serait en route pour Wolverhampton cet hiver. Plus précisément, le conseiller football du PSG aimerait offrir un joueur capable d'évoluer en tant que numéro 9 à Christophe Galtier lors de cette fenêtre de transferts.

Olivier Giroud ne devrait pas signer à Paris

Alors qu'Hugo Ekitike est à l'aise en tant que buteur de fixation, Luis Campos souhaiterait boucler le prêt avec option d'achat d'un numéro 9 expérimenté. Dans cette optique, le conseiller football du PSG aurait identifié le profil d'Olivier Giroud (36 ans), sous contrat avec l'AC Milan jusqu'au 30 juin. Toutefois, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (53 réalisations) ne devrait pas être la prochaine recrue parisienne. Reste à savoir si un autre joueur tricolore peut migrer vers le PSG durant cette année.



