Mbappé meurtri par Messi ? Le PSG s’explique

La rédaction

Avant la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France, le PSG était assuré d'avoir un champion du monde 2022 dans son effectif. Finalement, c'est Lionel Messi qui a obtenu ce prestige et non Kylian Mbappé. Si la désillusion était immense pour le Français, il a immédiatement effectué son retour au PSG. Un grand professionnalisme salué par Christophe Galtier.

Seulement 3 jours après la défaite en finale de Coupe du monde contre l'Argentine, Kylian Mbappé effectuait son retour à l'entraînement au PSG. Pas de vacances pour l'attaquant français auteur d'un triplé en finale, qui voulait rapidement «passer à autre chose».

«Il ne me semble pas marqué par la déception»

Présent en conférence de presse d'avant-match ce samedi, alors que le PSG se déplace à Rennes dimanche soir, Christophe Galtier s'est exprimé sur l'état d'esprit de Kylian Mbappé : « Il a bien récupéré et est prêt à jouer, comme Achraf Hakimi. J’avais échangé dès son retour de la Coupe du monde sur son ressenti, mais il ne me semble pas marqué par la déception de ne pas avoir remporté ce trophée. Il s’entraîne comme un grand professionnel », a-t-il révélé dans des propos rapportés par RMC Sport .

Le PSG veut faire un cadeau à Mbappé, ce sera 110M€ https://t.co/1vKP0QwJwl pic.twitter.com/B0PQuOcWmI — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

Messi - Mbappé de retour contre Rennes ?

Leader du championnat, le PSG prépare un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche soir. Alors que le retour de Lionel Messi s'est soldé par un but contre Angers, Kylian Mbappé était laissé au repos, avec Achraf Hakimi. Les deux stars offensives devraient être à nouveau alignées ensemble dimanche soir face aux Bretons.