Un joueur du PSG sans domicile depuis des mois

Hugo Chirossel

En difficulté depuis son arrivée l’été dernier, Hugo Ekitike retrouve des couleurs ces dernières semaines. Profitant des absents post-Coupe du monde, l’attaquant du PSG a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive sur les cinq derniers matchs. Le joueur âgé de 20 ans semble trouver ses marques à Paris, et vient d’ailleurs de trouver son domicile dans la capitale, après plusieurs mois à vivre au Royal Monceau.

L’été dernier, Hugo Ekitike a fait un grand bond en avant dans sa carrière, en passant du Stade de Reims au Paris Saint-Germain. Âgé de seulement 20 ans, il a eu du mal à se faire une place lors de la première partie de la saison et n’a pas su profiter du peu de temps de jeu que Christophe Galtier lui a offert.

4 buts sur ses 5 derniers matchs

Mais avec les retours tardifs des Mondialistes, Hugo Ekitike a pu enchaîner en ce début d’année 2023 ; et le moins que l’on puisse dire, c'est qu’il a répondu présent. Sur les cinq dernières rencontres qu’il a disputé, l’attaquant du PSG a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive. Au-delà de ses statistiques, il semble également plus à l’aise dans le jeu, en témoigne le but de Lionel Messi face à Angers (2-0), sur lequel il est l’avant-dernier passeur.

Il vient de trouver son domicile