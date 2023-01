Mbappé-Messi : C’est confirmé, ils ne sont pas amis au PSG

Axel Cornic

Ils ne s’étaient pas recroisés depuis la finale de la Coupe du monde 2022, remportée par l’Argentin face à l’équipe de France. Il faut dire que lorsque Lionel Messi est revenu au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé était en vacances avec Achraf Hakimi, coéquipier duquel il semble être très proche. Ce jeudi, les deux stars mondiales se sont finalement retrouvées au Camp des Loges.

Au Qatar, on a assisté à l’une des plus belles finales de l’histoire avec des nombreux scenarii qui se sont entrecroisés. Le principal était bien sûr celui liant Kylian Mbappé à Lionel Messi, les deux coéquipiers du PSG qui forment avec Neymar la MNM.

PSG : Neymar-Messi, «si vous n’êtes pas contents, cassez-vous!» https://t.co/3ZO9SkcIv0 pic.twitter.com/CI5lG8Jj8K — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Mbappé ne l’avait plus vu depuis la finale

Au Lusail Stadium, on a pu voir des images assez brèves de leurs rencontres, notamment après la rencontre. Champion du monde, Lionel Messi a en effet tenté de consoler un Mbappé élu meilleur buteur de la compétition, mais atterré par la défaite. Depuis, les deux ne s’étaient plus recroisés, puisque lorsque l’Argentin est revenu de vacances au PSG, le Français était lui parti.

Messi n’a rien fait pour calmer les moqueries

Entre-temps, beaucoup de choses se sont déroulées et surtout concernant Mbappé, qui a été au centre des célébrations de l’Argentine malgré lui. C’est notamment le cas d’Emiliano Martinez, à qui le Français a marqué pas moins de quatre buts et qui l’a plusieurs fois nargué. La vidéo de la danse et du couplet en l’honneur de Mbappé a fait le tour du monde, tout comme la poupée à l’effigie de l’attaquant du PSG que le gardien a tenu avec lui lors de l’arrivée de l’équipe à Buenos Aires. Tout ceci devant un Messi amusé…

