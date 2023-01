Messi victime du PSG, il se fait fracasser 

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi au Paris Saint-Germain, Lionel Messi n’a pas toujours été adulé par les supporters. La saison dernière il a même été copieusement sifflé par le public du Parc des Princes, notamment à cause de la grosse désillusion entraînée par l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid.

C’est une scène assez surprenante, qui se déroule à la fin de chaque match à domicile du PSG. Grandes stars de l’équipe et principales attractions pour les spectateurs, Lionel Messi et Neymar boudent les supporters et refusent de les saluer. Une rancœur qui remonterait à un moment précis de la saison dernière, en ce qui concerne le Champion du monde argentin.





L’élimination face au Real Madrid, le point de non retour ?

Dans l’ After Foot de ce jeudi, Daniel Riolo a dressé un constat assez clair de la situation autour de Lionel Messi et de sa rancœur envers les supporters du PSG, son propre club. « Ça se passe après l’élimination face au Real Madrid, qui a été très dure à supporter de par l’implication mise par les joueurs. Tu as le droit d’être en colère quand tu es supporter » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport .

« Ce n’est pas Messi que tu siffles, c’est le symbole »