Messi heureux, le PSG jubile !

Arthur Montagne

Auréolé de son titre de champion du monde, Lionel Messi a fait un retour remarqué au PSG en inscrivant le but de la victoire contre Angers mercredi soir (2-0). Au sein du club parisien, on se réjouit d’ailleurs du retour en forme de La Pulga et assure qu’avec un grand Lionel Messi, le PSG peut rêver plus grand.

Il est enfin de retour ! Trois semaines après la victoire en finale de la Coupe du monde, Lionel Messi faisait son retour à la compétition à l'occasion de la réception d'Angers. Et La Pulga a poursuivi sur sa lancée, inscrivant notamment le second but du PSG (2-0). Visiblement très épanoui, Lionel Messi a été convaincant ce qui enchante Nordi Mukiele.

▶️ Messi reçoit une offre, Cristiano Ronaldo va péter les plombs ! pic.twitter.com/pReEZ27DU4 — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

«C’est toujours un plaisir de jouer avec Leo»

« C’est toujours un plaisir de jouer avec Leo. Aujourd’hui, il est champion du monde et on est tous contents pour lui. Je pense qu’il est revenu avec le sourire, même s’il l’avait déjà avant de partir. On est contents qu’il ait réussi à marquer pour son retour, c’est une très bonne chose pour lui, mais aussi pour nous », lance-t-il en zone mixte avant de poursuivre.

«Avoir un Leo heureux, c’est une très bonne chose pour Paris»