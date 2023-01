De retour au Parc des Princes, Messi hallucine

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse après la victoire contre Angers (2-0), Christophe Galtier a notamment salué la prestation de Lionel Messi, décisif pour son grand retour à la compétition après sa victoire à la Coupe du monde. D'ailleurs, l'Argentin aurait très touché par l'accueil que lui a réservé le Parc des Princes pour son retour.

Trois semaines après avoir remporté la Coupe du monde, Lionel Messi était de retour avec le PSG mercredi soir et la star argentine n'a pas manqué ses retrouvailles avec Paris puisqu'il a été décisif, inscrivant au passage le second but de la soirée (2-0). D'ailleurs, Christophe Galtier n'a pas caché sa joie pour La Pulga , visiblement émue par l'accueil réservé par le Parc des Princes.

«Son accueil lui a fait chaud au cœur»

« Déjà, merci et bravo à nos supporters. Son accueil lui a fait chaud au cœur. Bravo aux supporters de nous avoir encouragé tout au long d’un match aussi difficile. Leo avait bien récupéré et a fait pas mal de séances avec nous depuis un petit moment. Il paraît apaisé, léger et très en forme sur un plan physique », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

«Évidemment que l’équipe n’est pas la même avec et sans lui»