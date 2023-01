Lionel Messi retrouve Cristiano Ronaldo, le PSG a déjà des regrets

Arthur Montagne

Le 19 janvier prochain, le PSG affrontera une équipe composée des meilleurs joueurs d'Al-Hilal et d'Al-Nassr à l'occasion d'un match amical qui permettre à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de se retrouver. Alors que Rudi Garcia a déjà affiché son mécontentement face à la programmation de cette rencontre, Christophe Galtier ne semble pas non plus totalement satisfait à l'idée de ce déplacement.

C'est donc désormais acté, le PSG se rendra au Qatar et en Arabie Saoudite pour une courte tournée hivernale avec en point d'orgue en match amical contre une équipe composée des meilleurs joueurs d'Al-Hilal et d'Al-Nassr qui sera entraînée par Marcelo Gallardo. L'occasion pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de s'affronter dans ce sera l'un des matches amicaux les plus attendus de ces dernières années. Ce sera le 19 janvier quatre jours après le match contre Rennes en Ligue 1 et avant le 16e de finale de Coupe de France le 23 janvier. Une programmation qui fait donc débat et qui ne semble pas totalement enchanter Christophe Galtier.

Galtier très évasif pour le match en Arabie Saoudite

Présent en conférence presse ce mardi, l'entraîneur du PSG a effectivement insisté sur le fait qu'il n'ait pas eu son mot à dire sur l'organisation de ce match compte tenu du fait que l'engagement avait été pris avant son arrivée : « Cet engagement a été pris la saison dernière. On doit le respecter. Est-il bien ou mal placé ? C’est un autre débat mais il est normal de respecter un engagement quand il a été pris, je n’ai pas d’état d’âme là-dessus. » De son côté, Rudi Garcia s'était montré encore plus catégorique à ce sujet. L'entraîneur d'Al-Nassr a regretté que cette rencontre amicale soit programmée seulement trois jours avant une journée du championnat saoudien.

«Je ne peux pas être content de ce match-là»