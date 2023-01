C’est confirmé, Messi va déjà retrouver Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne

Comme attendu depuis plusieurs semaines, un match amical opposant le PSG aux meilleurs joueurs des clubs saoudiens d’Al-Hilal et Al-Nassr aura lieu le 19 janvier à Riyadh. L’occasion pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de se retrouver et de s’affronter peut-être une dernière fois.

Comme attendu ces dernières semaines, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont bien s'affronter. Ce sera à Riyadh le 19 janvier prochain à l'occasion d'un match amical entre le PSG et une équipe composée des meilleurs joueurs d’Al-Hilal et Al-Nassr, le nouveau club de CR7. Par le biais d'un communiqué, le PSG a officialisé la nouvelle.

PSG : Victime de Cristiano Ronaldo, il lâche une punchline sur Messi https://t.co/rjXrn1H996 pic.twitter.com/VcuZKXdzXD — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Le PSG va se rendre au Qatar et en Arabie Saoudite

« Le Paris Saint-Germain se rendra à Doha et Riyadh les 18 et 19 janvier prochains. Cette tournée sera l’occasion pour les Parisiens de rencontrer leurs supporters du Qatar et de la région MENA, de s’entrainer dans l’emblématique Khalifa Stadium et de participer à une série d’activations organisées avec les partenaires du Club présents au Qatar, tels que Qatar Airways, ALL, Qatar Tourism, QNB, Ooredoo et Aspetar », peut-on lire dans un premier temps.

Un match amical avec Messi et Ronaldo en superstars