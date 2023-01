Galtier opère une révolution, c’est validé au PSG

Thibault Morlain

Du côté du PSG, la place et le temps de jeu accordés aux jeunes joueurs font énormément parler. Un débat qui se poursuit encore actuellement alors que de nombreux cracks pointent le bout de leur nez. Et Christophe Galtier n’hésite d’ailleurs pas à faire confiance à cette jeunesse parisienne. Alors que ces joueurs répondent présents, comme cela a été le cas contre Clermont, ces choix de Galtier sont très appréciés au PSG.

Si le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation en Europe, il est difficile pour ces jeunes joueurs de se faire une place parmi les professionnels. Ces dernières années, nombreux ont été les talents à décider de s’en aller, mais voilà qu’avec Christophe Galtier, les choses changent un peu au PSG. En effet, l’entraîneur parisien n’hésite pas à faire confiance aux cracks parisiens. Face à Châteauroux, en Coupe de France, El Chadaille Bitshiabu (17 ans), Warren Zaïre-Emery (16 ans), Ismaël Gharbi (18 ans) et Ilyes Housni (17 ans) ont eu du temps de jeu et se sont montrés très convaincants lors de la victoire du PSG (1-3).

« Une réelle volonté de relancer un projet »

Au PSG, les choses changent donc dans le traitement des jeunes joueurs à l’initiative de Christophe Galtier. Et cela est très apprécié. En effet, pour Le Parisien , un proche d’un joueur titulaire contre Châteauroux explique : « On sent qu’il y a une réelle volonté de relancer un projet avec les idées claires. Il faudra que cela dure mais le changement se voit ». De même, un proche d’un titi du PSG a également fait la comparaison avec ce qui se passait avec Mauricio Pochettino, confiant : « Souvenez-vous quand Pochettino promettait du temps de jeu en fin de saison dernière et faisait tout l’inverse, ça ne passait pas ».

Le PSG croit en ses pépites