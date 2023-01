Mercato - PSG : Galtier a un joyau, il a déjà tranché pour son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dernière pépite sortie du centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery a connu sa première titularisation vendredi contre Châteauroux en Coupe de France. Auteur d’une belle prestation, le joueur de 16 ans ne devrait pas quitter Paris cet hiver puisque les dirigeants du club de la capitale comptent sur lui.

Si l’OL a souvent sorti des cracks ces dernières saisons, le PSG a pris le relais depuis quelques années. La dernière pépite sortie du centre de formation du club de la capitale s’appelle Warren Zaïre-Emery. A seulement 16 ans, le jeune milieu de terrain parisien est déjà en train de se faire une place dans l’effectif de Christophe Galtier.

« On croit en ses qualités »

Titulaire avec le PSG contre Châteauroux en Coupe de France, Warren Zaïre-Emery a confirmé tous les espoirs placés en lui. « C’est un joueur différent qui progresse chaque jour qui passe. Le club est conscient de sa valeur. On croit en ses qualités et il aura l’occasion de disputer plus de matchs », explique t-on du côté du PSG dans des propos relayés par Le Parisien .

Le PSG veut le garder

Le journal francilien ajoute que le PSG n’envisage pas de s’en séparer. Déjà ferme sur le sujet l’été dernier malgré l’intérêt du RC Lens, le club de la capitale ne changera pas d’avis cet hiver, l’idée est de conserver Warren Zaïre-Emery.