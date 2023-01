Galtier a une pépite entre ses mains, le PSG annonce la couleur

Thomas Bourseau

Warren Zaïre-Emery est l’une des plus grandes promesses du centre de formation du PSG. Du haut de ses 16 ans, il aurait déjà choqué certains de ses aînés tels que Vitinha. En quête de temps de jeu, le milieu de terrain ne devrait cependant pas disposer d’un bon de sortie pour cet hiver.

Contrairement à Ismael Gharbi qui devait jusqu’aux deux dernières sorties officielles du PSG se contentait de minutes en amicaux, Warren Zaïre-Emery (16 ans) a déjà quelques apparitions à son actif avec le PSG cette saison et notamment en Ligue 1 face à l’AC Ajaccio en octobre dernier (3-0) et le Maccabi Haifa (7-2) quelques jours plus tard.

Warren Zaïre-Emery s’est montré en Coupe de France

Entré en jeu à Lens pour un peu plus d’un quart d’heure dimanche dernier lors de la défaite du PSG (3-1), Warren Zaïre-Emery a pu montrer toute sa palette technique dans l’entrejeu à Châteauroux vendredi soir dans le cadre du 32èmes de finale de la Coupe de France (3-1). Titularisé par Christophe Galtier, le milieu de terrain a disputé l’intégralité de la rencontre.

Pas de départ en prêt pour Zaïre-Emery