Star du PSG, il dit tout sur sa descente aux enfers

La carrière de Renato Sanches a déjà connu mille vies. D'espoir à joueur du PSG en passant par des moments difficiles au Bayern Munich, l'international portugais est passé par toutes les émotions ces dernières années. Lors d'un entretien accordé à la presse française, le milieu de terrain de 25 ans est revenu sur sa descente aux enfers après l'Euro 2016.

L'Euro 2016 organisé en France devait marquer l'avènement de Renato Sanches. Au sortir d'une saison XXL au Benfica, le joueur, âgé alors de 18 ans, s'était révélé aux yeux du monde entier. L'UEFA avait remarqué son talent et l'avait sacré meilleur jeune de la compétition. Quelques jours plus tard, il rejoignait le Bayern Munich pour passer un cap dans sa carrière. Mais en Allemagne, le rêve s'est transformé en cauchemar. Aujourd'hui au PSG, Renato Sanches est revenu sur son passage en Bavière et sur les difficultés rencontrées entre 2016 et 2019.

« J’ai compris à ce moment à quel point être heureux influait sur mon niveau de jeu »

« Parfois, on peut croire qu’on ne ressent pas la pression et qu’on se sent bien, mais ce n’est pas le cas. Si tu ressens la pression, tu ne peux pas performer. J’ai compris à ce moment à quel point être heureux influait sur mon niveau de jeu. La santé mentale dans le football est fragile parce qu’il suffit d’un mauvais match pour que tu perdes le moral » a confié le joueur de 25 ans lors d'un entretien accordé à Views France.

« Il faut trouver des manières de positiver »