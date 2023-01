Il bat un record et entre dans l'histoire du PSG

Arnaud De Kanel

Face à l'absence de Marco Verratti, Christophe Galtier a innové ce vendredi soir en titularisant le jeune Warren Zaïre-Emery. Le joueur formé au PSG en a profité pour saisir sa chance et se montrer aux yeux de son coach qui l'a félicité. Il a également battu un record qui le fait entrer dans l'histoire du PSG.

Malmené, un PSG remanié a disposé de Châteauroux pour rejoindre les 16ème de finale de la Coupe de France. C'était l'occasion pour Warren Zaïre-Emery de crever l'écran, lui qui avait la lourde tâche de remplacer Marco Verratti. Le titi est déjà entré dans l'histoire du club de la capitale.

🆕 À 16 ans, 9 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à débuter une rencontre officielle avec le Paris Saint-Germain, devançant le précédent record de Mamadou Sakho (17 ans et 1 jour). ❤️💙 🏆 #LBCPSG I #CoupeDeFrance pic.twitter.com/1cHgkOWcEI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 6, 2023

Zaïre-Emery bat un record

À 16 ans, 9 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à débuter une rencontre officielle. Il devance Mamadou Sakho, titularisé à 17 ans et 1 jour. « Warren a été d'un bon niveau » a déclaré Christophe Galtier après la rencontre. Le natif de Montreuil est aux anges.

La satisfaction de Zaïre-Emery