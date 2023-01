Cristiano Ronaldo contre Messi, ça fait déjà polémique

Thibault Morlain

Débarqué en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo n'a pas encore joué avec Al Nassr. Et avant même de disputer son premier match avec son nouveau club, le Portugais devrait participer à une rencontre entre les meilleurs joueurs du championnat saoudien et le PSG. De quoi en faire saliver plus d'un puisque l'on reverra Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi. Toutefois, cela n'est pas vraiment du goût de Rudi Garcia, le nouvel entraîneur de CR7.

Le PSG l'a officialisé, le 19 janvier prochain, les joueurs de Christophe Galtier joueront un match amical en Arabie Saoudite face aux meilleurs éléments d'Al Hilal et Al Nassr, un club où on peut désormais retrouver un certain Cristiano Ronaldo. Cette affiche sera alors regardée par beaucoup d'observateurs puisque cela sera le retour du duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais voilà que Rudi Garcia, entraîneur de CR7 à Al Nassr, a un peu de mal avec cette rencontre comme il l'a avoué à L'Equipe .

Messi retrouve Ronaldo, l’annonce officielle du PSG https://t.co/hRYilhipKm pic.twitter.com/Ki3EjZyBfI — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

« Au niveau de la programmation, ç'aurait pu être mieux pensé »

« Il va faire ses débuts le 19 janvier contre le PSG ? Ça ne sera pas avec le maillot d'Al-Nassr. Ça sera un mixte entre Al-Hilal et Al-Nassr. Moi, en tant que coach d'Al-Nassr, je ne peux pas être content de ce match-là. Pour le développement, de voir le PSG, de voir les grands joueurs parisiens, effectivement c'est une bonne chose. Mais on a un match de Championnat trois jours après. Au niveau de la programmation, ç'aurait pu être mieux pensé. Mais ce n'est pas très grave », a lâché Rudi Garcia.

« L'essentiel, c'est que ça démontre à quel point l'Arabie saoudite est férue de sport, de football »