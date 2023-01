Le PSG a trouvé un phénomène

Arthur Montagne

Présenté comme un très grand espoir du PSG, Warren Zaïre-Emery a encore livré une prestation très intéressante contre Châteauroux en Coupe de France. Conscient de tenir un phénomène, le PSG souhaite s’appuyer sur le jeune milieu de terrain. Et Hervé Guégan, son entraîneur chez les jeunes, confirme que c’est bien un grand espoir.

Après plusieurs saisons durant lesquelles le PSG n'a pas réellement brillé dans sa faculté à lancer ses jeunes joueurs, Christophe Galtier semble sur une lancée. Il faut dire que le club de la capitale compte dans ses rangs un véritable crack en la personne de Warren Zaïre-Emery comme le souligne son ancien entraîneur chez les jeunes Hervé Guégan.

«C’est du pain béni pour un coach»

« C’est quelqu’un qui progresse d’année en année et qui est programmé pour le haut niveau. Au-delà de ses qualités techniques qui en font un joueur complet, je retiens sa confiance en lui, sa maturité et son intelligence de jeu. Il a 16 ans, mais il joue comme un joueur qui en a 25. Il n’y a pas grand-chose à lui dire, c’est du pain béni pour un coach. Il est intelligent, respectueux, travailleur, très bien élevé. Compte tenu de sa mentalité, je ne suis pas inquiet pour lui », lance-t-il au Parisien . D'ailleurs, Christophe Galtier s'est également enflammé pour Warren Zaïre-Emery, qui était titulaire en Coupe de France contre Châteauroux.

Galtier déjà fan de Zaïre-Emery