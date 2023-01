PSG : Mbappé, Neymar… Après le Mondial, Galtier lance un coup de pression

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 32ème de finale de Coupe de France n'a pas été de tout repos pour le PSG. Opposé à Châteauroux ce vendredi, le club de la capitale a souffert, sans ses stars. Mbappé, Neymar et Lionel Messi, pour différentes raisons, étaient absents. Mais comme annoncé par Christophe Galtier, il espère récupérer ses leaders dans les prochains jours pour réellement débuter cette année 2023.

Le PSG s'est fait peur. Opposé à Châteauroux en 32ème de finale de Coupe de France, le club parisien a souffert, avant de faire la différence en toute fin de match (victoire 3-1). Pour cette rencontre, Christophe Galtier avait du composer sans la MNM. Kylian Mbappé profite de quelques jours de vacances, tout comme Neymar, qui soigne sa blessure à la cheville. Quant à Lionel Messi, il est récemment revenu d'Argentine et est encore trop juste. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a déploré l'absence de ses stars.

Galtier provoque la plus grande injustice de l’histoire du PSG https://t.co/cLr9nfq3ff pic.twitter.com/TpyunYAIdh — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

« Je m'attendais à une situation assez complexe »

« Je m'attendais à une situation assez complexe avec les états de forme des uns et des autres, avec l'absence dans le groupe de beaucoup de joueurs depuis six ou sept semaines. Certains sont revenus à certains moments mais ils mettent du temps à se remettre, au quotidien, dans le club » a confié l'entraîneur du PSG.

« Il va falloir vite que tout le monde se recentre »

Le technicien espère récupérer Mbappé, Neymar et Messi d'ici mercredi, et la prochaine rencontre de championnat face à Angers. « On a beaucoup de joueurs absents ce soir, on va voir qui on va pouvoir récupérer pour le match de mercredi contre Angers. On s'aperçoit que les équipes qui ont eu beaucoup de joueurs à la Coupe du monde ont du mal à redémarrer. Il va falloir vite que tout le monde se recentre, se reconcentre sur le jeu, sur l'équipe et les objectifs que nous avons définis » a déclaré Galtier.

« Il faut vite qu'on retrouve un groupe conforme au PSG »