Kylian Mbappé a poussé un coup de gueule, le PSG a réagi

Lors du début de saison, alors que l’engouement autour de sa prolongation de contrat avec le PSG était toujours fort, Kylian Mbappé semblait broyer du noir, affichant de drôles d’attitudes lors de certains matchs. De multiples rumeurs ont enflé comme des problèmes personnels, mais le triple buteur en finale de la Coupe du Monde s’était fendu d’un « pivot gang » sur Instagram, de quoi mettre le feu aux poudres.

Mécontent d’être titularisé à la pointe de l’attaque lors d'un match face à Reims, Kylian Mbappé avait réclamé un renfort offensif pour ne plus être utilisé comme pivot. Et ce renfort offensif est arrivé, il était déjà dans l’effectif parisien et il s'appelle Hugo Ekitike.

Ekitike nouveau pivot

En grande difficulté depuis son arrivée au PSG en provenance de Reims l’été dernier, Hugo Ekitike prend peu à peu ses marques. L’attaquant de 20 ans a eu du mal à s’adapter mais a toujours pu compter sur Kylian Mbappé, de qui il est proche. Les deux jeunes joueurs du PSG partagent les mêmes codes, ce qui a aidé Ekitike à s’intégrer dans un groupe rempli de stars. Et il lui rend bien, lui qui joue volontiers au poste de pivot pour permettre à Mbappé de jouer à son poste, à gauche de l’attaque. En effet, le quotidien Le Parisien affirme qu’Hugo Ekitike, que ça soit à l’entraînement ou en match, joue au poste de pivot.

Un mercato tranquille pour Ekitike ?

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, le PSG n’a pas prévu de folie pour ce mercato hivernal. Hugo Ekitike semble bien parti pour gagner sa place en pointe de l’attaque du PSG. Le jeune joueur de 20 ans, qui a été décisif à 5 reprises (4 buts et une passe décisive) lors des 5 derniers matchs, a trouvé ses marques, pour le plus grand bonheur de Kylian Mbappé. Un problème de moins pour Christophe Galtier et Luis Campos.